Endnu en Trump-støtte indgår aftale med anklagemyndigheden

Mediemogulen David Pecker vil nu fortælle sandheden om, hvordan Trump angiveligt har overtrådt valgkampsloven.

Endnu en af Donald Trumps tidligere trofaste støtter har torsdag vendt sig mod den amerikanske præsident.

Mediemogulen David Pecker, der en af Trumps venner gennem mange år, har indgået en aftale om strafimmunitet med anklagemyndigheden.

Til gengæld lover han at fortælle alt om, hvordan han og hans mange sladderblade under valget i 2016 deltog i en sammensværgelse om at undlade at trykke historier, som kunne skade Trump.

Det rapporterer medierne The Wall Street Journal og Vanity Fair, som citerer flere unavngivne kilder, skriver nyhedsbureauet AP.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har i forvejen i denne uge haft en af de værste dage i sin embedsperiode.

Ikke alene blev hans tidligere kampagnechef Paul Manafort tirsdag kendt skyldig i skattesnyd og banksvindel.

Samme dag erklærede Trumps mangeårige ven og tidligere advokat Michael Cohen sig skyldig i skattesvindel og ulovlige kampagnedonationer.

Samtidig forklarede Cohen, at Trump beordrede ham til at begå en forbrydelse. Det skete ved, at Trump gav Cohen besked på at betale to kvinder for at tie om deres påståede seksuelle forhold til Trump.

/ritzau/