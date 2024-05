Endnu en tysk politiker blev overfaldet under valgkamp

Det tyske parlaments ledelse fordømte søndag et nyt voldeligt overfald på en tysk politiker, som førte valgkamp i weekenden.

- Vi vil ikke tillade det! Vi vil forsvare demokratiet i vort land, hedder det i en erklæring fra Forbundsdagens næstformand, Katrin Göring-Eckardt.

Erklæringen kommer, efter at en af hendes partifæller i miljøpartiet De Grønne, Marie Kollenrott, lørdag blev angrebet med slag på overkroppen, da hun førte valgkamp i den centrale by Göttingen.

- Jeg håber, at Marie Kollenrott kommer sig hurtigt - fysisk og mentalt, skriver hun videre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kollenrott blev lettere kvæstet på armene af angrebsmanden, som er anholdt af politiet.

Manden havde først råbt nedsættende ord om Kollenrott og hendes parti i en gågade ved det gamle rådhus, hvor en valgbod var stillet op.

En række angreb har præget valgkampen i Tyskland op til Europarlamentsvalget.

Overfaldene har udløst en debat om stigning i vold, trusler og chikane mod personer i offentlig tjeneste. Der har også været flere demonstrationer mod den yderste højrefløj.

Nogle af de formodede gerningsmænd mistænkes for at have forbindelser til højreekstremistiske miljøer.

Over en snes politikere er blevet overfaldet og har fået fysiske skader i 2024. I hele 2023 blev 27 politikere overfaldet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samlet set er verbale og fysiske angreb på politikere i Tyskland mere end fordoblet siden 2019.

Berlins senator for økonomi og tidligere borgmester, socialdemokraten Franziska Giffey, blev for nylig angrebet på et lokalt bibliotek i bydelen Neukölln i Berlin. En mand slog hende i hovedet og nakken bagfra med en tung genstand.

Politiet har siden anholdt en 74-årig mand, der er mistænkt for at stå bag overfaldet på hende.

Han er tidligere kendt af politiet i forbindelse med "statssikkerhed og hadforbrydelser", har politiet oplyst.

/ritzau/Reuters