Endnu et skib fra rederi bag Suez-blokade grundstøder

Endnu en gang er et containerskib fra rederiet Evergreen stødt på grund.

Denne gang drejer det sig om et 334 meter langt containerskib med navnet "Ever Forward". Skibet stødte på grund i Chesapeake Bay, kort efter at det havde lagt fra havn i den amerikanske by Baltimore søndag aften.

Byen ligger på USA's østkyst i delstaten Maryland.

Skibet havde kurs mod byen Norfolk i den amerikanske delstat Virginia.

Nyheden om rederiets nyeste grundstødning kommer i en pressemeddelelse fra havnen i Baltimores direktør, William Doyle.

- Der har hverken været personskade eller udslip.

- Skibets grundstødning forhindrer heller ikke andre skibe i at komme ind til Baltimore Havn, udtaler han i pressemeddelelsen.

Grundstødningen sker, godt en uge inden årsdagen for at et andet af Evergreens skibe blokerede Suez-kanalen i Egypten for hundredvis af andre containerskibe.

Skibene måtte i høj grad enten vente på passage eller sejle rundt om det afrikanske kontinent i stedet.

/ritzau/AFP