Endnu to europæiske lande begrænser brugen af AZ-vaccinen

Portugal og Holland har valgt, at AstraZenecas coronavaccine kun skal tilbydes folk over 60 år.

Holland og Portugal tilslutter sig rækken af europæiske lande, som har valgt at begrænse brugen af coronavaccinen fra AstraZeneca. Det skriver nyhedsbureauet Reuters torsdag aften.

Både Portugal og Holland sætter en stopper for brugen af AstraZeneca-vaccinen til personer under 60 år. Kun borgere over 60 år vil blive tilbudt vaccinen.

Dermed har i alt seks EU-lande ændret deres praksis i brugen af AstraZenecas vaccine siden onsdag, hvor Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) havde pressemøde om covid-19-vaccinen fra AstraZeneca.

Her meddelte EMA, at det ser en mulig sammenhæng mellem AstraZenecas vaccine og en sjælden type af blodpropper, der er set ved få vaccinerede.

Sundhedsstyrelsen i Danmark har endnu ikke oplyst, hvad det kommer til at betyde for brugen af vaccinen i Danmark. Danmarks brug af AstraZeneca er i øjeblikket sat på pause indtil 15. april.

/ritzau/