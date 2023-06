Endnu ingen fare ved atomkraftværk efter brud på dæmning

Ukraines statslige atomagentur oplyser tirsdag morgen, at sprængningen af dæmningen Nova Kakhovka i det sydlige Ukraine kan udgøre en fare for atomkraftværket Zaporizjzja.

Men situationen omkring værket er foreløbig under kontrol.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vand fra Kahkovka-reservoiret er nødvendigt, for at værket kan modtage strøm til turbinernes kondensatorer og sikkerhedssystemerne på ZNPP (Zaporizjzja-værket, red.), skriver atomagenturet Energoatom i en meddelelse på beskedtjenesten Telegram.

Atomagenturet oplyser videre, at kraftværkets reservoir af vand er tilstrækkeligt fyldt. Vandet bruges til nedkøling af atomreaktorerne.

- Klokken 08.00 er vandstanden 16,6 meter, hvilket er tilstrækkeligt til at opfylde værkets behov, skriver Energoatom.

En lignende melding kommer fra eksperterne i Det Internationale Atomenergiagentur, IAEA.

Herfra lyder det, at agenturet overvåger situationen omkring dæmningen. Men at der ikke umiddelbart er en direkte risiko for sikkerheden ved Zaporizjzja-værket. Det skriver IAEA på Twitter.

Dæmningen Nova Kakhovka ligger på Dnepr-floden.

Den holder på et 18 kubikkilometer stort bassin. Vandet herfra bruges til nedkøling af atomkraftværket Zaporizjzja og til at forsyne borgerne på Krim-halvøen med vand.

Der er frygt for store oversvømmelser efter sprængningen. Tirsdag morgen er myndighederne begyndt at evakuere indbyggerne i området.

