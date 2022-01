Energiagentur anklager Rusland for at forværre Europas gaskrise

Lederen af Det Internationale Energiagentur (IEA), Fatih Birol, anklager Rusland for at forværre Europas gaskrise og minder om, at det sker i en aktuel strid om Ukraine.

Den russiske regering har opfundet en energikrise for at sikre sig en politisk gevinst, lader han forstå i et interview til avisen Financial Times.

IEA er en tværnational organisation, der tæller nogle af de største forbrugere af gas og olie. Det har til opgave at følge det internationale energimarked.

Rusland tilbageholder gasleverancer på et tidspunkt med "forhøjede geopolitiske spændinger". Det konstaterer Birol.

- Jeg vil gøre opmærksom på, at dagens lave tilstrømning af gas fra Rusland falder sammen med de forhøjede geopolitiske spændinger om Ukraine, siger han.

Mange lande i EU klager over de manglende leverancer. Der har fået gasprisen til at eksplodere.

Birol antager, at Rusland lige nu tilbageholder mindst en tredjedel af den gas, man plejer at sælge til Europa. Samtidig tømmer man de lagre, som Rusland kontroller i Europa.

- Vi mener, at der er et stærkt element af stramning på det europæiske gasmarked som følge af Ruslands opførsel, siger han.

- Rusland kunne øge leverancerne til Europa med mindst en tredjedel. Det er det centrale budskab.

Rusland har længe holdt fast i, at det har levet op til dets langsigtede kontrakter om gasleverancer til Europa. Men kritikerne siger, at det har tilbageholdt vigtige forsyninger ved at begrænse gassalg på spotmarkeder.

Rusland holder for øjeblikket op mod 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine. Det har udløst frygt for en invasion af landet.

USA og EU har truet med omfattende sanktioner, hvis det sker, og onsdag mødes repræsentanter for Ruslands regering med Nato.

/ritzau/