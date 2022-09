Energikrig skal ramme Vesten på værdierne

De vigtige G7-landes beslutning om at indføre et prisloft på russisk olie vil udfordre de vestlige landes modstandskraft

Den russiske retorik var ikke til at tage fejl af, da de rige G7-lande mødtes i fredags. Ethvert land, der tilslutter sig forslaget om et prisloft på russisk olie, vil hverken få russisk olie eller naturgas. Da G7-gruppen så traf beslutningen, meddelte Gazprom, at Nord Stream 1, gasledningen i Østersøen fra Rusland til Tyskland, måtte lukke på ubestemt tid på grund af ”vedligeholdelse”. Begrundelsen er naturligvis ikke sand, og beslutningen blev truffet i Kreml, ikke af Gazprom. Europas frygt for energikrise og recession over vinter skal aktiveres maksimalt.

G7-landene er de største industri-nationer fra verden af i går. Det var dengang, verdens økonomiske tyngdepunkt lå et sted i Atlanterhavet mellem USA og Vesteuropa, og dengang Øst- og Centraleuropa var under sovjetisk herredømme.