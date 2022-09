Energiorganisation: Ny EU-aftale svækker grøn omstilling

En ny EU-aftale om et prisloft, der skal hjælpe borgere og virksomheder med at betale høje elregninger, vil særligt ramme de grønne producenter af strøm.

Det vurderer Green Power Denmark, der er interesseorganisation for grønne elproducenter. Administrerende direktør Kristian Jensen mener, at indgrebet kan skade den grønne omstilling i Europa og Danmark.

- Profitloftet kan skabe usikkerhed for de langsigtede investeringer, der er på vej i den grønne omstilling, siger Kristian Jensen.

Green Power Denmark får opbakning fra Dansk Industri og Dansk Erhverv.

EU-landene er fredag blevet enige om at lægge et loft over profitten for energiselskaber, der billigt kan producere strøm.

Begrundelsen for aftalen var, at de grønne selskaber trods energikrisen har fastholdt lave omkostninger, men har nydt godt af de høje priser på el. Derfor skal de indlevere noget af deres profit.

Den profit skal omfordeles og hjælpe udsatte borgere og virksomheder gennem energikrisen.

Men det er ikke den rigtige løsning, når det bliver på bekostning af den vedvarende energi, mener Kristian Jensen.

- Naturligvis skal vi også tage vores del af det, og der er et behov for at få reduceret de meget høje energipriser, der er i øjeblikket.

- Man skal bare passe på, at man ikke implementerer noget, der langsigtet kan sætte en stopper for den grønne omstilling, siger han.

EU-Kommissionen har besluttet, at de fossile energiselskaber også skal bidrage i solidaritet med de andre selskaber. Det kaldes et solidaritetsbidrag.

Derfor vil aftalen ikke sætte en stopper for omstillingen til vedvarende energi. Det fortæller professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen.

- Det her er noget, der vedrører en profit, der er langt over normalen, og derfor mener jeg ikke, at man kan sige, at det her bremser den grønne omstilling på nogen måde, siger han.

Profitloftet bliver sat til 180 euro per megawatt-time (MWh).

