Energiselskaber er uenige i EU's flueben ved energiunionen

Der er lang vej igen, før EU-mål om et indre marked for el er på plads, mener Dansk Energi.

En statusrapport tirsdag om EU's energiunion, der blev søsat for fem år siden, giver indtryk af, at projektet om sikker, stabil og billig energi er realiseret.

- I dag gør vi status over den succesfulde gennemførelse af det, der i 2014 var en vision om en forenet, indbyrdes forbundet, sikker og bæredygtig energiunion, hedder det i en skrivelse fra EU-Kommissionen.

Men energiunionen er ikke færdig. Det mener i hvert fald Dansk Energi, som er en interesseorganisation for energiselskaber. Viceadministrerende direktør Anders Stouge peger på elmarkedet.

- Handel med el på tværs af EU's landegrænser begrænses fortsat med over 50 procent.

- Her bliver implementeringen af ny lovgivning et væsentligt skridt. Men selv derefter vil der være mulighed for at begrænse handel med 30 procent, siger Stouge.

Målet med energiunionen er at sikre billig, stabil og ren energi til Europa.

Et indre energimarked skal blandt andet indebære, at energi kan flyde frit på tværs af landegrænser, hed det i visionen.

Desuden er energiunionen koblet til EU's klimamål.

- Vi har vedtaget al den lovgivning, der er nødvendig for at nå vores 2030-mål med forøgede mål for vedvarende energi og energieffektivitet, siger klimakommissær Miguel Aries Canete.

EU-landene og EU-Parlamentet er enige om at reducere udledningen af drivhusgasser med 40 procent i 2030 set i forhold til niveauet i 1990.

/ritzau/