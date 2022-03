Energiselskaber: Udfasning af russisk gas i EU er nødvendigt

Der bliver en stor opgave med at fylde lagre op og finde nye leverandører, siger Dansk Energi om EU-forslag.

Det er et voldsomt, men nødvendigt træk hurtigt at skulle udfase brugen af russisk gas i EU-landene.

Det siger Anders Stouge, der er viceadministrerende direktør i brancheorganisationen Dansk Energi, som repræsenterer energiselskaber i Danmark.

EU-Kommissionen har tirsdag foreslået at reducere importen af russisk gas, så EU-landene bliver uafhængige af den. To tredjedele af reduktionen skal allerede ske i år.

- EU-Kommissionen drejer på den helt store gashane med sit udspil. Det er en voldsom reduktion af import af russisk gas, EU-Kommissionen lægger op til.

- Men det er nødvendigt, hvis vi skal have et friere og grønnere Europa, siger han i en skriftlig kommentar.

Allerede inden næste vinter bliver den store opgave at finde nye leverandører af gas og fylde lagrene op.

Desuden skal produktionen af biogas øges, "så virksomhederne ikke skal lukke for produktionen, og europæerne ikke skal tage kolde bade", siger han.

- Og så er det meget vigtigt, at vi hjælper kunderne med at omstille til varmepumper eller grøn fjernvarme og i det hele taget ser på, hvordan energiforbruget kan effektiviseres. Jo hurtigere, desto bedre.

Det er i lyset af Ruslands aggression i Ukraine, at EU-Kommissionen vil udfase gassen.

Rusland leverer omkring 40 procent af EU-landenes gas.

Hos Dansk Industri (DI), der er Danmarks største erhvervsorganisation, bliver kommissionens forslag kaldt "godt" og "fornuftigt".

Men det kommer til at koste mange penge for europæiske forbrugere og virksomheder, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

- Der bliver brug for store investeringer, og vi skal regne med, at energipriserne vil være på et meget højt niveau, siger han i en skriftlig kommentar og tilføjer:

- Vi skal energieffektivisere for fuld skrue, og der skal fart på udbygningen med vedvarende energi. Vi skal fjerne de mange barrierer, som bremser etableringen af vindmøller og solceller i EU.

Ifølge Anders Stouge er mere grøn strøm og "massiv elektrificering" på sigt den "eneste kur mod Europas afhængighed af naturgas".

- Derfor skal vi stille mange flere vindmøller og solceller op, sørge for et robust elnet og styrke det indre marked for energi.

- Med tæt adgang til Nordsøen og Østersøen spiller Danmark en nøglerolle i at levere masser af den grønne strøm, der skal erstatte naturgassen, siger Anders Stouge, viceadministrerende direktør i Dansk Energi.

