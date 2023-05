Engelsk lokalvalg tyder på vælgerlussing til Rishi Sunaks pari

Det ser dystert ud for Det Konservative Parti i Storbritannien, efter at der torsdag blev afholdt lokalvalg på tværs af England.

Det erkender premierminister Rishi Sunak, som selv er konservativ, over for det britiske medie Sky News.

- Det er altid skuffende at miste hårdtarbejdende konservative byrådsmedlemmer, siger Sunak.

De endelige valgresultater foreligger fredag formiddag ikke endnu. Men foreløbige opgørelser peger på en markant tilbagegang for de konservative kandidater i de engelske bystyrer.

Der skal besættes mere end 8000 pladser i 230 lokale valgkredse - eller distrikter - i England.

Klokken 09.20 fredag havde 62 kredse offentliggjort deres resultater, skriver nyhedsbureauet AFP. Her mister Det Konservative Parti 228 mandater. Det svarer til en tredjedel at partiets pladser i de pågældende kredse.

Samtidig har oppositionspartiet Labour vundet 119 pladser i byrådene.

Og det mindre oppositionsparti Liberaldemokraterne går frem med 61 pladser på tværs af England i den foreløbige opgørelse.

Hos Labour erklærer kampagnekoordinator Shabana Mahmoud valget for et konservativt nederlag.

- Disse resultater er en fiasko for Rishi Sunak, hvor vælgerne straffer ham for the Tories' (Det Konservative Partis, red.) fiasko, siger hun ifølge Sky News.

Resultatet af lokalvalgene ses som et fingerpeg om, hvordan det vil gå partierne ved næste britiske parlamentsvalg. Det ventes afholdt næste år.

Labours politiske leder, Keir Starmer, tror på, at Labour kan genvinde regeringsmagten efter nu 13 år med konservative regeringer. Han kalder de foreløbige resultater fra lokalvalget for "fantastiske".

- Tag ikke fejl. Vi har kurs mod et Labour-flertal ved det næste parlamentsvalg, siger Starmer ifølge Reuters.

De endelige resultater fra lokalvalget ventes senere fredag.

/ritzau/