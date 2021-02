Engelske hjem med skolebørn tilbydes test to gange om ugen

De ældste elever vil blive testet i skolen, mens forældre til de yngste opfordres til at teste derhjemme.

Alle husstande i England med børn i skolealderen vil få tilbudt to lyntest ugentligt.

Det sker for at støtte regeringens initiativ om at få de unge tilbage på skolebænken hurtigst muligt, oplyser landets sundhedsministerium søndag.

I sidste uge offentliggjorde premierminister Boris Johnson en plan for en trinvis åbning af samfundet, som skal gøre en ende på Englands seneste nedlukning. Johnson har betegnet genåbningsplanen som "forsigtig".

Ifølge Johnson prioriterer fase et at genåbne skolerne 8. marts, dog med begrænset socialt samvær udendørs.

Sundhedsministeriet oplyser søndag, at udstyr til lyntest vil blive stillet til rådighed fra mandag, hvor borgere selv kan komme og hente udstyret fra et af i alt 500 udleveringssteder.

De ældste elever i folkeskolen samt gymnasieelever vil blive testet to gange om ugen. I starten vil eleverne blive testet i skolen, hvorefter testene skal foregå i hjemmet.

De yngste elever i folkeskolen uden symptomer vil ikke blive testet i skolen, men forældre opfordres til at teste børnene derhjemme.

- Vi ved, at en ud af tre personer med covid-19 ikke har nogen symptomer, så målrettet, regelmæssig testning vil betyde, at flere positive tilfælde holdes ude af skoler og gymnasier, siger sundhedsminister Matt Hancock.

Forekomsten af covid-19-tilfælde er faldende i England. Således var en ud af 145 smittet i uge syv, oplyste Kontoret for National Statistik fredag.

Tidligere i denne uge lovede den britiske regering at vedtage en hjælpepakke på 700 millioner pund til at støtte børn i England med at indhente den tabte læring under pandemien.

Beløbet svarer til knap seks milliarder danske kroner.

Engelske skoler blev lukket for de fleste elever 5. januar som en del af nedlukningen.

/ritzau/Reuters