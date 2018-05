Engelske landmænd skal i gang med at skyde grævlinger

De britiske myndigheder sætter ind med aflivning af grævlinger over hele England for at standse kvægsygdom

Tilbage i 2013 vedtog de britiske myndigheder, at der i udvalgte områder i England skal aflives grævlinger for at prøve at standse sygdommen kvægtuberkulose, der menes at blive spredt via blandt andre grævlinger.

Prøveområderne blev udvidet i 2016 og igen i 2017, og nu skriver avisen Daily Telegraph, at der sker endnu en udvidelse.

Aflivningen af grævlinger vil snart kunne ske over hele landet.

Aflivningen sker blandt andet ved skydning eller ved at fange grævlingerne i fælder og så aflive dem.

En landmand, der afliver en grævling, belønnes med 50 pund, omkring 425 kroner.

Udvidelsen af aflivningsområder sker til efteråret.

I øjeblikket må grævlinger aflives i 21 områder, hvor kvægtuberkulose er udbredt.

Men snart vil reglerne også være gældende i områder, hvor kvæg regnes for at være i en mindre risiko for at få sygdommen end i de 21 områder.

Og det betyder ifølge avisen i det meste af England.

Den nye plan siger dog, at den ansvarlige minister skal give tilladelse til aflivning ved hver ansøgning om at skyde grævlinger i et specifikt område, hvor smitterisikoen ikke regnes for at være særlig stor.

I 2017 blev der inden for det særlige aflivningsprogram dræbt 19.200 grævlinger i England.

Året før var det 39.364, skriver Daily Telegraph.

Inden for de seneste fire år er antallet af kvæg, der er bukket under for kvægtuberkulose, steget betydeligt.

Flere end 42.000 kvæg måtte i 2017 slagtes for tidligt på grund af smitten.

Tilbage i 2014 var det færre, nemlig 27.474.

Dyreværnsorganisationer er kritiske over for planen om at aflive grævlinger og forsøger at standse den ved domstolene.

