Engelske sundhedsmyndigheder advarer mod at blande vacciner

Public Health England modsiger britisk regering, der torsdag anbefalede at blande vacciner i visse tilfælde.

Man bør ikke blande vacciner mod covid-19 fra forskellige producenter.

Sådan lyder advarslen lørdag fra den engelske sundhedsmyndighed Public Health England (PHE) ifølge Sky News.

Meldingen kommer, før endnu en vaccine, der er udviklet af selskabet AstraZeneca, ventes at blive taget i brug i næste uge.

Dermed vil der være to vacciner på markedet i Storbritannien.

Meldingen fra PHE står i kontrast til de retningslinjer, som den britiske regering udstak torsdag.

Her fremgår det, at det vil være "fornuftigt" at give doser fra to forskellige producenter, hvis en bestemt type vaccine ikke er til rådighed.

- Muligheden foretrækkes, hvis personen er i risikozonen, eller der vurderes at være stor risiko for, at personen ikke vil komme igen (for at få endnu en dosis, red.), står der i retningslinjerne ifølge Sky News.

Både vaccinen udviklet af AstraZeneca og vaccinen fra Pfizer/BioNtech kræver to doser med få ugers mellemrum.

Retningslinjerne fra den britiske regering fået flere sundhedseksperter til at løfte øjenbrynene.

Dr. Mary Ramsay, chef for vaccinationsenheden i PHE, advarer mod, at man blander vacciner fra forskellige producenter.

- Vi anbefaler ikke at blande covid-19-vacciner. Hvis den første dosis er en Pfizer-vaccine, skal man ikke have en AstraZeneca-vaccine som anden dosis og omvendt, siger hun til Sky News.

- Der kan være ekstremt sjældne tilfælde, hvor den samme vaccine ikke er til rådighed, eller hvor det ikke vides, hvilken vaccine patienten har fået. Men man bør gøre alt for at sikre, at man giver den samme vaccine, tilføjer hun.

Hun erkender dog, at det i yderste tilfælde giver mere mening at blande vacciner end slet ikke at give anden dosis.

