Englændere skal nu bære ansigtsmaske i butikker

Nægter man at bære maske i butikker, så vanker der en bøde på op til 100 pund svarende til cirka 820 kroner.

Fremover er det slut med at shoppe, gå i supermarkedet eller hente takeaway uden at bære ansigtsmaske, hvis man bor i England.

Det skyldes en ny lov, der fra fredag 24. juli gør det obligatorisk at bære mundbind i alle indkøbscentre, detailforretninger og takeawayrestauranter for at begrænse spredningen af coronavirus.

Det rapporterer BBC.

Tiltaget vil bringe England på linje med Skotland og andre større europæiske lande som Spanien, Italien og Tyskland.

Den nye lov blev annonceret i Underhuset i det britiske parlament af den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, for 11 dage siden.

Ved annonceringen sagde han, at de nye regler vil "give folk større tiltro til, at de kan handle sikkert, og at det vil øge beskyttelsen af dem, der arbejder i butikkerne".

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Loven kommer, flere uger efter at det i England blev lovpligtigt at bære ansigtsmaske under offentlig transport.

Det blev vedtaget 15. juni.

Englænderne er desuden blevet opfordret til at bære ansigtsmaske i lukkede offentlige rum siden maj.

Maskedebatten har raset længe i England, hvor partiet Labour blandt andet har kritiseret Boris Johnsons konservative regering for at reagere "langsomt og forvirrende" i forhold til ansigtsmaskerne.

Arbejderpartiet har også sat spørgsmålstegn ved, hvorfor der skulle gå 11 dage, fra reglerne blev meldt ud, til de blev implementeret.

Regeringen har forklaret forsinkelsen med, at folk skulle have tid til at forberede sig.

De nye regler vil blive håndhævet af politiet. Men det forventes, at alle butiksansatte skal hjælpe med at opfordre kunderne til at bære masker.

Børn under 11 år og personer med særlige handicap er fritaget fra reglerne.

Det samme er restauranter, hvor folk har mulighed for at sidde ned og spise med ordentlig afstand til hinanden.

/ritzau/