England bygger Europas første anlæg til produktion af særlig uran

Storbritannien investerer knap 200 millioner pund i konstruktionen af Europas første produktionsanlæg til den særlige urantype Haleu.

Haleu er et brændstof, som er nødvendigt for at drive den nye generation af atomenergiprojekter, siger Storbritanniens regering onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

200 millioner pund svarer til i omegnen af 1,7 milliarder kroner.

Som en del af bestræbelserne på at nå klimamålene og øge energisikkerheden vil Storbritannien øge sin atomkraftkapacitet i 2050 til 24 gigawatt. Det svarer til omkring en fjerdedel af det forventede elbehov - hvilket er en stigning fra de 14 procent i dag.

Storbritannien håber at kunne bygge nye, avancerede reaktorer, som kan få brug for Haleu-brændstoffet.

- I takt med at vi får mere avancerede reaktorer, kan Haleu blive det nødvendige brændstof. Så ved at have mere af den teknologi i Storbritannien kan vi sørge for, at forsyningen kommer herfra, lyder det i et interview med Andrew Bowie.

Han er minister for atomenergi og vedvarende energi.

Storbritannien tildeler 196 millioner pund til firmaet Urenco, som skal drive produktionsanlægget. Det vil skabe omkring 400 arbejdspladser, lyder det. Anlægget forventes at stå færdigt i 2031.

- Der er selvsagt muligheder for at eksportere brændstoffet til vores allierede, som gerne vil gøre sig mindre afhængige af russisk brændstof, siger Andrew Bowie.

Globalt er der mange firmaer, der er ved at udvikle avancerede atomreaktorer, som bruger Haleu. Det største firma, som i øjeblikket sælger dette brændstof, er Tenex, som er en del af det russiske statsejede energiselskab Rosatom.

Siden Ruslands invasion af Ukraine har Vesten forsøgt at reducere dets import af energikilder fra Rusland.

/ritzau/Reuters