England dropper planer om et vaccinepas på diskoteker

De britiske sundhedsmyndigheder har droppet planerne om et vaccinepas for at komme ind på natklub og andre tætbefolkede steder i England.

Det siger sundhedsminister Sajid Javid søndag ifølge nyhedsbureauet AP.

Javid siger, at planerne om et vaccinepas er blevet lagt på hylden, men at det stadig kan være en mulighed, hvis smittesituationen ændres drastisk.

Den britiske regering har skiftet mening, kun få dage efter at regeringens ansvarlige for vacciner og kulturministeren foreslog, at et vaccinepas kunne være nødvendigt.

Det mødte stor modstand fra nogle parlamentsmedlemmer.

- Vi har overvejet det grundigt, og selv om vi bør holde muligheden åben som en nødplan, er jeg glad for at meddele, at vi ikke vil gå videre med planer om et vaccinepas, siger Javid til BBC.

Vaccinepas er blevet brugt i flere andre europæiske lande, men konservative parlamentsmedlemmer i Storbritannien mener, at det ville være en for uacceptabelt stor byrde for erhvervslivet samt en krænkelse af folks menneskerettigheder.

I Danmark blev coronapasset, der blandt andet kunne dokumentere, at man var fuldt vaccineret, udfaset fredag, så det ikke længere er et krav at fremvise.

Det skete, fordi coronavirusset ikke længere anses som en samfundskritisk sygdom.

I Tyskland har de 16 delstater forskellige regler for coronapas, men generelt skal borgerne fremvise en negativ test eller et vaccinebevis for at komme ud og spise, drikke eller danse.

I Frankrig kræver det også et pas, når man besøger barer, caféer, restauranter, museer og andre steder, hvor mange mennesker samles. Det gælder også ved længere rejser i busser, tog og fly.

I Italien, hvor natklubber har været lukket siden pandemiens start, skal man også bruge et coronapas for at deltage i koncerter, gå på restaurant indendørs eller på rejser med tog, bus, fly og færger.

/ritzau/