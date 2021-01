England giver bøde på 500 pund ved indrejse uden coronatest

Fremover skal rejsende til England fremvise negativ test. Det skal forhindre spredning af nye virusvarianter.

Fremover skal man fremvise en negativ coronatest, hvis man vil rejse ind i England og Skotland.

Hvis man ikke kan fremvise det, vil man få en bøde på 500 pund. Det svarer til 4125 kroner. Det oplyser det britiske transportministerium i en pressemeddelelse.

Den negative test skal være taget senest 72 timer før afrejse. Kravet gælder også britiske statsborgere. Det vil gælde alle, der ankommer fra udlandet med fly, færge eller tog.

Ifølge transportminister Grant Shapps har kravet om test som formål at forhindre spredningen af nye virusvarianter.

Konkret nævnes den sydafrikanske variant, der er mere smitsom end de gængse varianter, samt en dansk virusvariant.

- Vi har allerede indført betydelige foranstaltninger for at forhindre importerede tilfælde af covid-19. Men på grund af de nye varianter af virusset, der udvikler sig internationalt, er vi nødt til at tage yderligere forholdsregler, siger han i pressemeddelelsen.

Den danske minkvariant af coronavirus, som i slutningen af 2020 var årsag til en nedlukning af Nordjylland og i en periode førte til indrejseforbud for danskere til Storbritannien, vurderes at være uddød.

Der er dog andre varianter af minkvirus i cirkulation i Danmark. Men de vurderes ifølge Statens Serum Institut ikke at være et problem i forhold til vacciner.

Storbritannien er i øjeblikket hårdt ramt af smitte af en variant af coronavirus, som vurderes at være mere smitsom. Den britiske variant er døbt B117. Den kan være op til 50-74 procent mere smitsom.

De danske myndigheder fraråder i øjeblikket alle rejser til Storbritannien - også erhvervsrejser - på grund af den britiske variant.

Storbritannien registrerede torsdag 52.618 nye smittetilfælde med coronavirus. Det er lidt lavere end de seneste dage, skriver nyhedsbureauet Reuters.

