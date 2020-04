England registrerer nyt fald i antal daglige coronadødsfald

Næsten 10.000 coronasmittede personer har mistet livet i England under virusudbruddet.

Antallet af bekræftede coronadødsfald er steget med 657 i England det seneste døgn - et fald i forhold til døgnet før.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters søndag.

Lørdag blev 823 coronasmittede personer registreret døde i England. Fredag lød antallet af coronadødsfald på 866 i England.

De 657 coronadødsfald i England betyder, at Storbritannien samlet set runder mere end 10.000 personer, der er døde efter at have været coronasmittet.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, er også blevet smittet.

Han er søndag blevet udskrevet fra hospitalet efter et længere sygdomsforløb som følge af være blevet smittet med coronavirus.

/ritzau/