England vil forkorte karantænen for tilrejsende med test

Tilrejsende til England må bryde selvisolation, hvis de kan fremvise en negativ test efter blot fem dage.

England vil indføre et nyt system fra 15. december, der vil bruge coronatest til at forkorte karantæneperioden for tilrejsende.

Det oplyser regeringen i en erklæring natten til tirsdag.

Det nye system vil tillade passagerer fra højrisikolande at tage en test efter fem dages selvisolation og blive undtaget fra yderligere karantæne, hvis testen er negativ.

Flyselskaber og andre virksomheder i rejse- og turistindustrien har efterspurgt en sådan ordning i månedsvis, efter at branchen er blevet tvunget i knæ af restriktioner og en 14 dages karantæneregel, der har afskrækket mange fra at rejse.

- Dette skridt vil give passagerer en tryghed i at booke internationale rejser vel vidende, at de kan vende hjem og isolere i en kortere periode, hvis de har modtaget et negativt prøvesvar, oplyser regeringen.

Den nye ordning vil være tilgængelig for alle passagerer, der ankommer fra lande, der ikke er på regeringens liste over sikre lande. Det gælder blandt andet Frankrig, Italien, Spanien og en række andre populære destinationer blandt britiske turister.

/ritzau/Reuters