Enhedslisten: Regeringen må forberede retssag om EU-mindsteløn

Aftalen om mindsteløn i EU truer den danske model, og derfor bør regeringen allerede nu forberede en retssag ved EU-domstolen. Det mener regeringens støtteparti Enhedslisten.

- Med aftalen tilraner EU sig magt over lønområdet. Det er ikke alene dybt bekymrende, det er også i strid med EU-traktaten. Det kan vi ikke acceptere, siger Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet, Nikolaj Villumsen.

Han understreger, at aftalen først skal godkendes af EU-Parlamentet og Rådet, før den er endelig. Men meget tyder på, at det vil ske, og derfor bør regeringen allerede nu forberede en sag ved domstolen, mener Enhedslisten.

Regeringens støtteparti vil rejse spørgsmålet i Folketinget, siger Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Victoria Velásquez.

- Det må gøres klart, at EU slet ikke har kompetence til at lave lønfastsættelse på denne måde, siger Victoria Velásquez.

Også Socialdemokratiets medlem af EU-Parlamentet, Marianne Vind, siger tirsdag, at hun i yderste konsekvens ønsker sagen for domstolen. Udmeldingen kommer, efter at EU-Parlamentet og Rådet natten til tirsdag er nået frem til aftalen om mindsteløn.

- Hvis det her forslag reelt set indfører mindstelønninger i Danmark, kommer jeg til at slå på tromme for, at Danmark, om vi så skal gøre det alene, anlægger sag mod EU, siger Marianne Vind.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er skeptisk over for aftalen, men vil nu nærlæse teksten, før han melder endelig ud.

- Der er vist ingen tvivl om, at Danmark aldrig har ønsket et direktiv om mindsteløn. Derfor er jeg selvfølgelig også ærgerlig over, at direktivet ser ud til at blive en realitet.

- Forhandlerne fra Rådet og Europa-Parlamentet er blevet enige om en direktivtekst, og vi kommer til at studere de endelige formuleringer meget nøje, lyder det fra Peter Hummelgaard.

/ritzau/