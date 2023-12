EU-systemet er enig om historiske migrationslove

EU-Parlamentet og medlemslandene er nået til enighed om den nye asyl- og migrationspagt for EU. Det oplyser Europa-Parlamentets formand, Roberta Metsola, til nyhedsbureauet AFP.

Aftalen er kommet i stand efter intensive forhandlinger natten til onsdag.

Det langvarige og intenst forhandlede kompromis indbefatter en række tilføjelser og stramninger af de eksisterende regler med henblik på at få bragt migrationen til EU ned.

EU vil implementere konkrete handlingsplaner for at bekæmpe illegal migration via Middelhavet, Balkan og Atlanterhavet, hedder det.

- Det har taget lang tid at nå i mål. Men det er lykkedes. EU har omsider fundet frem til en klar politik omkring migration, siger EU-Kommissionens viceformand, Margaritis Schinas, på mediet X, hvor hun betegner den nye aftale som "et gennembrud".

Reformen har været intensivt forhandlet siden 2015, da migrationen til EU var rekordhøj.

- Det politiske dødvande er endeligt brudt, og EU's migrationspolitik reformeres nu fra grunden. Det vil medføre mindre indvandring til Europa, hedder det i en meddelelse på sociale medier fra den svenske europaparlamentariker og forhandler Tomas Tobé (M) på sociale medier.

Han skriver, at der nu kommer øget kontrol ved EU's ydre grænser, mindre økonomisk migration og mere samarbejde i EU som helhed om at håndtere migrationen.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, kaldte tidligere på måneden et foreløbigt udkast til aftalen om asyl- og migrationspagten for en "game changer".

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, betegnede også den foreløbige aftale som "historisk".

EU-Kommissionen fremsatte i 2020 sit forslag til en fælles asyl- og migrationspolitik for EU-landene. Men det været svært at nå til enighed. Særligt spørgsmålet om, hvilken hjælp EU-landene skal yde hinanden i krisesituationer har pustet til uenighederne.

/ritzau/