Enigt parlament vælger politikersøn som Cambodjas nye leder

Parlamentet i Cambodja har ved en afstemning tirsdag formelt valgt Hun Manet som landets nye premierminister.

Hun Manet overtager posten fra sin far, Hun Sen, som har været premierminister i det sydøstasiatiske land i 38 år.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- I dag er en historisk dag for Cambodja, siger Hun Manet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der blev afholdt parlamentsvalg i juli, hvorefter Hun Sen meddelte, at han ville træde tilbage fra sin post og overlade den til Hun Manet.

Det ville dog kræve både Cambodjas konge, Norodom Sihamonis, og parlamentets godkendelse.

Ingen i parlamentet stemte imod.

Hun Manet repræsenteret ligesom sin far Cambodjansk Folkeparti.

Partiet fik en overvældende sejr ved parlamentsvalget, som ifølge USA og andre udenlandske observatører hverken var frit eller fair.

Således var der ingen reelle modstandere til Cambodjansk Folkeparti.

Af samme grund var det ventet, at parlamentet ville stemme for, at Hun Manet bliver landets næste premierminister.

Forud for afstemningen i parlamentet havde kong Norodom Sihamoni blåstemplet nomineringen af Hun Manet.

Artiklen fortsætter under annoncen

45-årige Hun Manet er uddannet økonom fra New York University i USA og har en doktorgrad fra Bristol University i England. Han er desuden militæruddannet og har været hærchef i det cambodjanske militær.

Hun Manet blev valgt ind i parlamentet ved valget i juli.

Hans far, Hun Sen, har været premierminister i Cambodja siden 1985 og er tidligere medlem af den kommunistiske guerillabevægelse De Røde Khmerer.

De Røde Khmerer regerede Cambodja fra 1975 til 1979 under ledelse af Pol Pot. Bevægelsen overtog magten i landet efter flere års borgerkrig.

Fra 1975 indtil styret blev væltet i 1979, døde mindst 1,7 millioner mennesker i Cambodja som følge af sult, sygdomme og udrensninger.

Det skete som en konsekvens af bevægelsens indsats for at indføre et klasseløst landbrugssamfund.

At én familie holder fast i magten og i øvrigt styrer Cambodja med hård hånd, har fået kritikere til at sammenligne det cambodjanske styre med det, man kender fra Nordkorea, skriver AFP.

/ritzau/