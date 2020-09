Enke efter republikansk senator støtter Joe Biden

Cindy McCain giver sin opbakning til Demokraternes præsidentkandidat ved valget i november.

Cindy McCain, enke efter den fremtrædende republikanske senator John McCain, støtter demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, ved valget i november.

- Min mand John levede efter mottoet: Landet kommer først, skriver Cindy McCain i et tweet tirsdag.

- Ja, vi er republikanere, men vi er først og fremmest amerikanere. Der er kun en kandidat ved dette valg, som forsvarer vores nations værdier, og det er Joe Biden, fortsætter tweetet.

Trods deres politiske modsætninger var Joe Biden og John McCain i mange år gode venner.

Joe Biden oplyste tidligere tirsdag over for tilhængere, at Cindy McCain havde besluttet sig for at støtte ham.

Ifølge Biden traf hun beslutningen, efter at magasinet The Atlantic for nylig berettede, at præsident Donald Trump under et besøg i Frankrig i 2018 havde betegnet amerikanske soldater faldet i krig som "tabere".

Trump har tilbagevist, at har han udtalt sig nedladende om amerikanske soldater.

John McCain var amerikansk krigshelt fra Vietnam-krigen. Han døde som 81-årig i efteråret 2018.

Han blev i 2008 nomineret som Det Republikanske Partis præsidentkandidat, men tabte valget til Demokraternes Barack Obama.

