Enorm meteorregn ramte Jorden for 800 millioner år siden

Via 59 kratere på Månen er forskere nået frem til, at meteorer med enorm kraft ramte Jorden for længe siden.

For over 800 millioner år blev Jorden og Månen udsat for et sandt bombardement af meteorer.

Meteorregnen har haft over 30 gange så meget kraft som den asteroide, der for omkring 65 millioner år siden tog livet dinosaurerne.

Det viser ny forskning tirsdag.

Japanske forskere har analyseret data fra månesonden Kaguya og fundet ud af, at en enorm asteroide med en diameter på mindst 100 kilometer var skyld i meteorregnen.

Asteroiden blev slået i mindre stykker, som blev sendt ind mod Jorden og Månen.

Det voldsomme bombardement, der fulgte herefter, har haft stor betydning for livet på vores planet.

Det menes at være sandsynligt, at en sådan meteor rammer Jorden én gang for hver gang, der går 100 millioner år.

Kratere fra meteornedslag, som er over 600 millioner år gamle, er på Jorden blev fjernet af erosion og andre geologiske processer.

Men på Månen er der ingen erosion, hvilket gav forskerne mulighed for at rekonstruere udviklingen gennem 59 kratere.

/ritzau/AFP