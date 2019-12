Enorm naturbrand nær Sydney kan tage uger at slukke

Omkring 2000 brandmænd kæmper for at holde de mange brande i skak over hele delstaten New South Wales.

Det kan vare flere uger, før en enorm brand nær Sydney er slukket.

Det meddeler brandmyndighederne.

Røgen har de seneste uger ligget som en dyne over Sydney, Australiens største by, hvor udendørsaktiviteter bliver aflyst på stribe på grund af den sundhedsskadelige luftkvalitet.

Næsten 100 brande hærger delstaten New South Wales, og over 680 hjem er blevet ødelagt i det østlige Australien ifølge myndighederne. Mindst fire personer er omkommet.

I områderne nord for Sydney smeltede flere store brande fredag sammen til en "megabrand", der dækker omkring 3350 kvadratkilometer. Det er en smule større end Fyn.

Konsekvenserne af den må australierne leve med et godt stykke tid endnu.

- De her brande vil det tage lang tid at slukke - og kun når vi får godt med regn, skrev New South Wales' brandmyndigheder fredag i en meddelelse.

Lørdag lokal tid løjede vinden en smule af omkring Sydney.

Men der venter "endnu en hård dag" meddeler delstatens brandkommissær, Shane Fitzsimmons, ifølge Sky News.

