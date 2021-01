Enorme vaccinationscentre skal hjælpe briterne til immunitet

Syv store vaccinationscentre skal fra mandag hjælpe med at få vaccineret alle udsatte briter inden februar.

Storbritannien åbner mandag syv store vaccinationscentre for at få mere fart på udrulningen af vacciner mod covid-19.

Håbet er, at centrene kan hjælpe regeringen med at nå sit mål om at få vaccineret alle landets udsatte borgere inden midten af februar.

Det drejer sig om cirka 12 millioner mennesker.

Storbritannien vaccinerer i øjeblikket cirka 200.000 om dagen. Det oplyste landets sundhedsminister, Matt Hancock, søndag.

Det tal skal op på to millioner om ugen, hvis alle plejehjemsbeboere, ældre over 70 år, folk med underliggende sygdomme og sundhedsarbejdere skal være vaccineret 15. februar.

Storbritannien kæmper i øjeblikket med kraftigt stigende smittetal på grund af en ny og mere smitsom variant af coronavirusset.

Men regeringen håber, at en hurtig vaccineudrulning kan give landets borgere mulighed for at vende tilbage til en vis form for normalitet i foråret.

I forbindelse med åbningen af de nye vaccinationscentre vil sundhedsminister Matt Hancock senere mandag offentliggøre sin plan for, hvordan vaccinen skal rulles ud i resten af landet.

- Vaccineplanen vil blive grundstenen for vores afslutningen på pandemien. Men vi må alle stadig fortsætte med at gøre vores del ved at blive hjemme og ellers følge reglerne, når vi bevæger os rundt, siger Hancock i en meddelelse.

Mere end 81.000 mennesker har mistet livet i Storbritannien efter at være blevet testet positive for coronavirus. Det er femteflest på verdensplan målt i totale tal.

I alt er mere end tre millioner blevet testet positive for virusset i landet.

Blandt de syv nye vaccinationscentre er et felthospital i London, et fodboldstadion i Bristol, en travbane i Surrey og en tennisklub i Manchester.

Ifølge avisen Daily Mail vil cirka fire personer i minuttet kunne blive vaccineret på de store vaccinationscentre.

Flere hospitaler, hundredvis af læger og enkelte apoteker vil også slutte sig til landets vaccinationskampagne i denne uge.

/ritzau/Reuters