Epsteins samarbejdspartner fundet død i fransk fængsel

Franskmand, der var anklaget for voldtægt og for at skaffe piger til Jeffrey Epstein, er død i sin celle.

Den 75-årige franskmand Jean-Luc Brunel, som har arbejdet sammen med den afdøde amerikanske rigmand Jeffrey Epstein, er fundet død i sin fængselscelle i Paris.

Det oplyser den franske anklagemyndighed lørdag.

Jean-Luc Brunel har tidligere været talentspejder for et modelbureau.

Han har siddet fængslet siden december 2020, anklaget for voldtægt af mindreårige. Brunel har afvist anklagerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

I slutningen af 2021 var han en kort overgang på fri fod, men blev så fængslet igen.

En kilde tæt på efterforskningen siger til det franske nyhedsbureau AFP, at Brunel blev fundet hængt i sin celle natten til lørdag.

Fransk anklagemyndighed bekræfter, at Brunel er død, men oplyser ikke noget om dødsårsagen.

Da flere kvinder i USA for et par år siden fortalte, at de var blevet misbrugt seksuelt af Jeffrey Epstein, kom det frem, at nogle af overgrebene angiveligt fandt sted i Frankrig.

Det fik fransk politi til at gå ind i sagen og rette fokus mod Jean-Luc Brunel. Ifølge amerikanske retsdokumenter blev han beskyldt for voldtægt og for at skaffe unge piger til Epstein.

Jean-Luc Brunels død betyder, at hans sag nu vil blive lukket - medmindre det viser sig, at andre mistænkte er involveret i samme sag.

Jean-Luc Brunels død minder en del om Jeffrey Epsteins død.

Epstein blev anholdt af amerikansk politi i juli 2019 og placeret i et fængsel i New York, hvor han boede.

En måned senere blev han fundet død i sin celle. Han havde taget sit eget liv ved at hænge sig, fastslog retsmedicinere.

Epstein skulle have været for retten i en sag, hvor han var anklaget for seksuelle overgreb mod unge kvinder, der var under den seksuelle lavalder.

Sagen har også involveret den britiske prins Andrew. Han indgik tidligere på ugen et forlig med Virginia Giuffre, som havde anklaget prinsen for seksuelt overgreb i 2001, da hun var 17 år.

/ritzau/AFP