Er autokraternes århundrede på vej? Derfor åbner Xi vinter-OL i Beijing med Putin som æresgæst

De to autokrater vil lægge en plan for, hvordan de kan gøre sig immune overfor vestlige sanktioner

Det russisk-kinesiske partnerskab er en model for fremtiden. Det var den russiske præsident, Vladimir Putins, konklusion i en kronik, som det kinesiske nyhedsbureau, Xinhua, bragte torsdag. Og når den kinesiske leder, Xi Jinping, fredag officielt åbner vinter-OL i Beijing, sker det med hans gode ven, Putin, ved sin side. ”Gode ven” er ikke Kristeligt Dagblads ironi, men sådan, Xi selv omtaler Putin – og at de to har en ualmindelig god kemi, er vel- og anerkendt i diplomatiske og sikkerhedspolitiske cirkler.