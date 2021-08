Er det polske demokrati fortid? Ny lov kan lukke landets sidste frie tv-medie

Polen er i færd med at tage livet af det sidste store frie tv-medie i landet, og dermed vil det centraleuropæiske EU- og Nato-land ikke længere kunne kaldes et demokrati. Sådan lyder kritikken, efter at det polske parlament i går stemte for en omdiskuteret mediereform, som kan føre til, at landets sidste store tilbageværende uafhængige tv-station, TVN, mister sin sendetilladelse.