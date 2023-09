To er døde efter skyderi på værtshus nord for Stockholm

To personer har mistet livet efter et skyderi på et værtshus i den svenske by Sandviken torsdag aften.

Det oplyser svensk politi på politiets hjemmeside fredag morgen, skriver det svenske medie SVT.

Klokken 22.18 blev politiet kaldt ud til værtshuset, hvor flere personer blev fundet med skudsår. To havde livstruende kvæstelser.

Fredag morgen oplyser politiet, at de to er døde af deres skader.

Politiet efterforsker det som to tilfælde af drab. Der er endnu ingen anholdte.

Det er endnu ikke bekræftet af politiet, hvordan skyderiet foregik, eller om man leder efter én eller flere gerningspersoner.

Men politiet mener, at der var et særligt mål på værtshuset.

- Vi har anledning til at tro, at målet for skyderiet befandt sig på restauranten. Den person og tre andre blev ramt, siger pressetalsperson for politiet Magnus Jansson Klarin til TV4 Nyheterna.

Politiet bekræfter over for Aftonbladet, at en af de afdøde er den person, der menes at have været mål for skyderiet.

Ifølge TV4 Nyheterna vil politiet ikke udtale sig om, hvorvidt der er en forbindelse til bandemiljøet.

Sandviken ligger omkring 190 kilometer nord for Stockholm og cirka 125 kilometer nord for Uppsala.

Netop i Uppsala-området og Stockholm er der en verserende bandekonflikt, som menes at knytte sig til det kriminelle netværk Foxtrot.

