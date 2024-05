To er døde og 12 er såret efter bygningskollaps på Mallorca

Mindst to er døde, og 12 er såret, efter at en bygning på den spanske middelhavsø Mallorca er kollapset.

Det skriver AFP.

Ulykken skete, fordi taget på en toetagers bygning kollapsede, oplyser De Baleariske Øers beredskabstjeneste på X torsdag aften.

- Det kan bekræftes, at to personer er døde, og at mellem 12 og 14 er såret i forskellig grad, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ulykken skete ifølge den spanske onlineavis Majorca Daily Bulletin i det populære ferieområde Playa de Palma.

Det frygtes, at 10 personer er fanget under murbrokkerne, skriver de britiske tabloidaviser The Sun og Daily Express.

/ritzau/afp/