To er dræbt og 13 er såret ved skoleskyderi i Texas

To børn er dræbt, og 13 er såret ved et skoleskyderi i byen Uvalde i Texas onsdag. Det rapporterer amerikanske medier ifølge AFP.

Den formodede gerningsmand er pågrebet. Adskillige kilder oplyser, at personen er død. Det skriver det amerikanske ABC News. Oplysningen er ikke bekræftet fra officiel side.

Uvalde Memorial Hospital skriver på Facebook, at 13 børn er bragt til behandling med ambulancer og busser og to af dem er døde.

Et andet hospital - University Health i San Antonio - oplyser, at to personer er bragt ind med skudsår - et barn og en kvinde på 66 år. Kvindens tilstand er kritisk, mens barnets tilstand ikke er oplyst.

Skyderiet skete i Uvalde 135 kilometer vest for San Antonio i det sydlige Texas i en skole for små klasser.

Borgmester i Uvalde Don McLaughlin har ikke bekræftet antallet af ofre for skyderiet. I en tekstbesked til ABC News, skriver han, at "der er tale om en meget alvorlig hændelse".

Borgmesteren oplyser, at hans kontor forsøger at komme i kontakt med forældre, før der offentliggøres informationer.

Skyderiet fandt sted på eller nær Robb Elementary School. En medarbejder oplyser, at skolen er i lockdown. Det vil sige, at personer ikke kan forlade området eller komme ind på det.

Der er foreløbig ingen oplysninger om gerningsmanden, og motivet til skyderiet kendes heller ikke.

/ritzau/