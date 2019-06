To er dræbt og syv er såret efter nødlanding i Rusland

Ifølge russisk nyhedsbureau er 42 voksne og et barn blevet reddet ud af et fly, der måtte nødlande.

To personer er dræbt, og syv er såret, efter at et fly måtte nødlande i Rusland. De to dræbte er begge piloter.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Sputnik.

Ifølge de lokale myndigheder i regionen Buryatia i det sydlige Rusland er 42 voksne og et barn blevet reddet ud af flyet.

Ulykken skal ifølge Sputnik være sket i lufthavnen i byen Nizhneangarsk.

- Myndighederne holder øje med situationen med flyulykken i Nizhneangarsks lufthavn, siger pressechefen i Buryatia, Alexey Fishev, til journalister.

- Et passagerfly foretog en nødlanding her. Det medførte, at to piloter mistede livet. Alle passagerer er i live.

/ritzau/