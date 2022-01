Er (have)festen forbi? Boris Johnson umiddelbare dobbeltmoral bringer ham atter i fedtefadet

Ganske vist undskyldte premierminister Boris Johnson onsdag over for det britiske parlament, at han havde deltaget i en havefest bag embedsboligen i Downing Street under den britiske nedlukning i foråret 2020. Festen fandt sted på et tidspunkt, hvor det var ulovligt at mødes socialt flere mennesker sammen. Alligevel deltog omkring 40 ud af 100 inviterede i arrangementet, hvor man blev opfordret til at medbringe ”egen sprut”.