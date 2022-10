Er Irans præstestyre snart fortid?

Iranske kvinder siger fra over for landets undertrykkende regime. Kristeligt Dagblads Magasin handler om oprøret i Iran

Irans gader står i flammer. Og det er især tørklæder, der bliver brændt af under voldelige protester.

Årsagen er, at den 22-årige kvinde Mahsa Amini den 16. september døde i moralpolitis varetægt. Det iranske moralpoliti har til opgave at håndhæve regimets påklædningslove, og Mahsa Amini var blevet anholdt, fordi hendes tørklæde ikke dækkede hendes hår tilstrækkeligt.

Nu siger Irans kvinder fra. De vil ikke længere tolerere den undertrykkende måde, præstestyret siden 1979 har tvunget dem til at leve på. Som kvinden på forsiden af dette magasin, der er i gang med at klippe sin hestehale af. Og som Roya Moore, der på side 10 fortæller, at hun først har kunnet trække vejret frit, efter hun flygtede med sin familie til Danmark.

Det er ikke bare kvinder, men også mænd, der tager del i de brutale protester. Faktisk er det ikke kun demonstranterne, der går hårdt til den. Det iranske regime svarer igen. Dels ved at indsætte de nødvendige styrker, dels ved at lukke for internettet.

Hvordan er protesterne anderledes end dem, der var i Iran i 2009 og 2019? Hvordan forløb den islamiske revolution i 1979, der så drastisk ændrede livet for iranske kvinder? Og betyder oprøret, at præstestyret snart vil være fortid?

Det søger søndagens udgave af Kristeligt Dagblads Magasin svar på.

