Godt fire måneder efter Ruslands invasion af Ukraine vinder argumentet om at redde Putin fra at tabe ansigt frem. Ønsket om fred og stabilitet er stærkere end ønsket om retfærdighed. Men er det også rigtigt?

Hvad er sagens kerne?

Udsigten til, at krigen i Ukraine kan blive en langtrukken konflikt, fremmer en ny tilgang til Rusland og landets præsident, Vladimir Putin. Argumenter om, at Putin har brug for en stige til at kravle ned fra trætoppen, og at det kan være farligt at lade ham tabe ansigt, høres stadig oftere.