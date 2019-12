To er skudt ved pizzeria i Göteborg - én meldes dræbt

En mand, der tidligere har været involveret i bandekonflikter, er dræbt i Göteborg ifølge lokal avis.

To personer er søndag blevet skudt nær et pizzeria i bydelen Biskopsgården i den svenske by Göteborg.

Det oplyser svensk politi søndag aften.

Politiet har ikke oplyst mange detaljer om personernes tilstand, ud over at de begge er alvorligt sårede. Dog siger politiet samtidig, at det har åbnet en undersøgelse, der handler om drab.

Ifølge Göteborgs-Postens oplysninger er den ene af personerne død. Der skal være tale om en mand i 20'erne, der på forhånd var kendt af politiet.

Han havde angiveligt tidligere været indblandet i bandekonflikter i Göteborg.

Ingen er anholdt i sagen, lyder det fra svensk politi.

- En stor indsats er gået i gang. Ingen er blevet frihedsberøvet, og vi håndterer det som en særskilt hændelse. Så vidt jeg ved, er der ikke fundet nogen våben, siger Johan Ljung, der er vagthavende ved politiet.

Manden, der ifølge Göteborgs-Posten er dræbt, skal for et par år siden også været blevet ramt af skud i Västra Frölunda i Göteborg.

- Det er en person, der er velkendt, siger en kilde fra politiet til avisen.

/ritzau/