Jens Worning: Er Wagner-gruppens march mod Moskva Putins slutspil?

Jorden under Ivan den Grusommes grav ryster. Prinsen af Moskva og Ruslands første tsar ligger i Ærkeenglens Katedral, der ligger i Kremls midte. Her har han ligget siden sin død i 1500-tallet og flytter sig næppe ud af stedet. Men for Kremls nuværende tsar, Ruslands præsident Vladimir Putin, forholder det sig anderledes.

Denne lørdag er det præcis 16 måneder siden, at Putin invaderede Ukraine.

Det har en symbolik, der ikke gør problemerne i Kreml mindre.

Wagner-gruppen marcherer "for retfærdighed"

Lederen af den private hær af lejesoldater, Wagner-gruppen, hedder Jevgenij Prigosjin og er kendt af de fleste, der har fulgt krigen i Ukraine tæt. Prigosjin har jævnligt med videoopslag kritiseret den russiske forsvarsminister, generalstabschefen og andre højtstående officerer på slagmarken i Ukraine de seneste måneder. Han har blandt andet anklaget toppen af forsvarsministeriet for at have misinformeret Putin før krigens begyndelse – så Putin startede en krig på falske præmisser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fredag aften dansk tid tog han det skridtet videre og beskyldte den russiske militærledelse for at have beordret angreb på Wagner-soldater i Ukraine, hvor de ellers kæmper side om side. Beskyldninger, som Forsvarsministeriet har kaldt det pure opspind.

Prigosjin har svaret igen ved at flytte sine soldater tilbage over grænsen til Rusland med kurs mod hovedstaden, Moskva. Han har erklæret en "march for retfærdighed".

Han afviser selv ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det betyder, at han opfordrer til militærkup, men Forsvarsministeriet i Rusland har udstedt en arrestordre på Prigosjin for at opfordre til væbnet mytteri.

Han hævder i skrivende stund at have indtaget en luftbase ved Rostov ved Don og har muligvis kontrol over byen, der ligger i Ruslands sydlige føderale distrikt mindre end 50 kilometer fra Azovhavet, et bihav til Sortehavet.

Der er udstedt en arrestordre på Prigosjin, og der er ingen grund til at sætte penge på, at Prigosjin overlever dette træk.

Men han bliver ikke den eneste, der enten i fysisk eller politisk forstand hældes ned ad skakbrættet de næste dage.

Det er ikke bare en ydmygelse af Putin, det er magtens fundament i Rusland, der ryster.

Putins kok

Hvem er det nu, Jevgenij Prigosjin er? Vi lærte ham først at kende under titlen Putins kok, fordi han lavede catering til Kreml og ejer Putins favoritrestaurant i hjembyen, Skt. Petersborg. Han er manden bag den herostratisk berømte "troldefabrik" i samme by, der via sociale medier blandede sig i den amerikanske valgkamp i 2016. Han er en erfaren kriminel med næsten 10 års fængsel bag sig i Sovjettiden. Og han er leder af Wagner-gruppen.

Artiklen fortsætter under annoncen

I krigen har Wagner-gruppen løst opgaver, som den regulære russiske hær ikke har magtet. Man har i stor stil mobiliseret soldater og mange af dem blandt indsatte i det russiske fængselsvæsen, som Prigosjin kender bedre end de fleste. Rekrutter, som har den primære kvalitet, at de er velegnede som kanonføde, da få vil begræde deres død, og de på deres side hellere vil tage chancen for friheden fremfor evigheden i de nådesløse russiske fængsler.

Putin nævner borgerkrig

Natten til lørdag var bemærkelsesværdig på Ruslands officielle telegramtjeneste, TASS. Pludselig var tophistorierne om Prigosjin og Kremls fordømmelse og dermed udstødelse af ham. Det ligner ikke det officielle Kreml, der altid konsekvent benægter og nedtoner interne problemer.

Putin har selv sagt, at han ikke vil acceptere en borgerkrig, og dermed må han anse Prigosjins handlinger som en opfordring til en sådan.

Det er historiske ord fra Putins mund. Det udtrykker en usikkerhed ved situationen, som stikker dybt.

Det er en erkendelse af en fundamental krise.

På slagmarken mangler nu Wagner-gruppen. Den har indtaget dele af Rusland. Begge dele svækker Rusland internt såvel som i krigen.

Rygterne svirrer om, at Putin er på vej ud af Moskva – et præsidentfly har allerede forladt Moskva, et andet står i skrivende stund klar. Om Putin er eller skal ombord, ved vi ikke.

Der skrives kapitler i Ruslands historie lige nu – hvor mange og hvordan de ender, ved vi endnu ikke.