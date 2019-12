Erdogan advarer Europa om ny flygtningekrise

Hvis volden i Idlib-provinsen ikke stoppes, kan Tyrkiet ikke håndtere det store flygtningepres, siger Erdogan.

Tyrkiet kan ikke håndtere endnu en stor bølge af syriske flygtninge, siger den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, søndag i en tale.

Hvis volden i det nordvestlige Syrien ikke stoppes, kan det resultere i en ny flygtningekrise som i 2015, og det vil de europæiske lande mærke til, advarer Erdogan.

Erdogan siger i sin tale søndag aften, at over 80.000 syrere netop nu er på vej fra Idlib til Tyrkiet.

- Hvis volden mod Idlibs befolkning ikke stopper, vil dette antal stige yderligere. I så fald vil Tyrkiet ikke bære en sådan migrantbyrde alene, siger den tyrkiske præsident.

- Den negative konsekvens af det pres, som vi vil blive udsat for, er noget som alle europæiske nationer, især Grækenland, også vil mærke, siger Erdogan.

I dag huser Tyrkiet omkring 3,7 millioner syriske flygtninge. Det er flere flygtninge end noget andet land i verden.

Tyrkiets præsident har flere gange tidligere truet med at "åbne portene" og lade flygtningene rejse til Europa, hvis Tyrkiet ikke får mere hjælp til at tage håndtere flygtningekrisen i landet.

Volden i Idlib-provinsen skaber frygt for, at en ny og stor bølge af syriske flygtninge vil søge sikkerhed i Tyrkiet.

Der bor omkring tre millioner indbyggere i Idlib-provinsen, hvor de sidste store oprørskontrollerede områder ligger.

Syriske regeringsstyrker har med hjælp fra russiske kampfly optrappet bombardementet af de oprørskontrollerede områder i Idlib. Det har allerede nu fået titusinder af syrere til at sætte kursen mod Tyrkiet.

Ved en stor flygtningekonference i den schweiziske by Genève tidligere på ugen lovede flere lande at donere i alt tre milliarder dollar (mere end 22 milliarder kroner) til at hjælpe flygtninge. De lovede også at tage imod 50.000 af dem.

Ifølge Erdogan, der også deltog i konferencen, er det langt fra tilstrækkeligt.

Han siger i sin tale søndag, at Tyrkiet vil gøre alt for at stoppe Ruslands bombardementer i Idlib-provinsen.

En tyrkisk delegation rejser mandag til den russiske hovedstad, Moskva, for at drøfte udviklingen i Syrien, tilføjer han.

/ritzau/Reuters