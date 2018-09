Erdogan: Angreb i Idlib vil få enorme konsekvenser for Europa

Ifølge Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, står "hele verden til at betale prisen" for angreb i Syrien.

Hvis de syriske regeringsstyrker med hjælp fra Rusland fortsætter den varslede og omfattende offensiv i Idlib-provinsen, vil de humanitære og sikkerhedsmæssige konsekvenser blive enorme for Syrien såvel som for Tyrkiet og Europa.

Det udtaler Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, i en artikel i avisen Wall Street Journal.

Præsidenten advarer mod, at "hele verden står til at betale prisen", hvis ikke det internationale samfund snart skrider til handling.

Dermed støtter Erdogan den amerikanske præsident Donald Trumps advarsel om, at et angreb kan udløse en "menneskelig tragedie".

Den 4. september oplyste Syriens regeringsstyrker, at de med støtte fra Rusland og Iran planlagde en omfattende offensiv i Idlib-provinsen, hvor der bor omkring tre millioner civile.

Idlib er den sidste større højborg for de oprørsgrupper, der kæmper mod præsident Bashar al-Assads regime.

Fredag mødtes præsidenterne fra Rusland, Tyrkiet og Iran for at forsøge at finde et kompromis. Men det afviste Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Putin sagde på mødet, at Assad som landets præsident "har ret til" at tage fuld kontrol med alle dele af landet.

Dagen efter foretog russiske fly næsten 60 luftangreb i Idlib-provinsen i Syrien. Angrebene er de mest voldsomme i en måned.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr), der overvåger situationen i landet.

Samtidig bomber syriske regimestyrker dele af provinsen med såkaldte tøndebomber, der lørdag havde dræbt mindst fire civile, meddeler Sohr.

/ritzau/