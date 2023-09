Erdogan: Antal koranafbrændinger har nået et utåleligt niveau

Flere muslimske lande benytter sig af FN's generalforsamling i New York City til at lange ud efter de vestlige lande, hvor der er foregået koranafbrændinger i de seneste måneder.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger, at vestlige lande er gennemsyret af en islamofobisk og racistisk "pest".

- Det har nået et helt utåleligt niveau, siger han.

- Desværre er der populistiske politikere i mange lande, som leger med ilden ved at tilskynde til sådan nogle farlige diller.

- Mentaliteten, som i Europa tilskynder de skrækkelige angreb mod den hellige Koran ved at tillade dem under retten til ytringsfrihed, formørker Europas egen fremtid ved egen hånd.

Særligt i Sverige og Danmark har der været afbrændinger af Koranen.

Det har langt fra behaget i den muslimske del af verden, hvor der i flere mellemøstlige lande har været demonstrationer mod koranafbrændingerne.

Irans præsident, Ebrahim Raisi, behandlede ligeledes emnet fra talerstolen ved generalforsamlingen i New York.

Her holdte han et eksemplar af Koranen op for publikum og beskyldte Vesten for at forsøge at "aflede opmærksomheden med ytringsfriheden som redskab".

- Respektløshedens flammer vil ikke sejre over den guddommelige sandhed, sagde han.

Raisi siger, at "islamofobi og kulturel apartheid, som man ser i vestlige lande" og "adskillige andre elendige former for diskrimination" ikke er menneskelig anstændighed værdigt.

- Fra koranafbrændinger til forbud mod hijab i skoler, nævner Raisi med henvisning til Frankrig, hvor elever i folkeskoler ikke må møde op i den muslimske påklædningsgenstand hijab.

Emiren for ørkenstaten Qatar, sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, afviser også, at koranafbrændinger er en form for ytringsfrihed, men er alligevel mindre hård i sin omtale af de vestlige demonstrationer mod islam.

- Jeg vil sige til mine muslimske brødre, at det er usandsynligt, at vi vil lade os distrahere af en idiot eller fordomsfuld person, hver eneste gang det forekommer ham at brænde den hellige Koran eller andre trivielle ting, siger emiren.

- Koranen er alt for hellig til at blive vanhelliget af et fjols.

New York City i USA er vært for generalforsamlingen i FN. Den bliver holdt mellem 18. og 22. september.

