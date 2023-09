Erdogan beder Elon Musk om at bygge Tesla-fabrik i Tyrkiet

Tesla-topchef Elon Musk har skruet op for mødeaktiviteten med fremtrædende regeringsledere inden FN's Generalforsamling i USA senere på ugen.

Søndag mødtes Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, og Musk i bygningen Turkish House i New York City.

Det oplyser Tyrkiets kommunikationsdirektorat mandag.

Og mandag skal Musk mødes med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, for blandt andet at tale om kunstig intelligens. Det møde skal finde sted i Californien.

Ved mødet i Turkish House søndag bad Erdogan Tesla-topchefen om at bygge en Tesla-fabrik i Tyrkiet.

Ifølge direktoratet sagde Musk, at mange tyrkiske leverandører allerede arbejder sammen med Tesla.

Tyrkiet er således blandt de vigtigste kandidater til at huse den næste Tesla-fabrik, sagde Musk ifølge den tyrkiske udlægning.

Erdogan skal også have givet udtryk for, at Tyrkiet er åben for at samarbejde om kunstig intelligens og Starlink - Musks globale satellitinternetprojekt.

/ritzau/Reuters