Erdogan besøger Tyskland for at normalisere forhold

Erdogan slår ind på en ny kurs over for Tyskland på et tidspunkt, hvor Tyrkiet er præget af dyb krise.

Efter flere år med et spændt forhold mellem Tyskland og Tyrkiet kommer præsident Recep Tayyip Erdogan torsdag til Berlin. Her skal han blandt andet mødes med forbundskansler Angela Merkel.

Erdogan bliver for første gang i Tyskland modtaget ved et statsbesøg med militære ceremonier og en statsbanket.

Mange politiske iagttagere fremhæver, at Erdogan slår ind på en ny kurs over for Tyskland på et tidspunkt, hvor Tyrkiet er præget af dyb krise og ligger i diplomatiske stridigheder med USA.

Så sent som i april sidste år anklagede Erdogan Merkel for at anvende "nazimetoder", fordi de tyske myndigheder havde forbudt tyrkiske politikere at føre valgkampagne i Tyskland.

Dagen før sit besøg fremsatte Erdogan en appel til Tyskland om at sætte den muslimske prædikant Fethullah Gülens bevægelse på listen over terrorgrupper.

Erdogan siger, at det var Gülens bevægelse, som stod bag et militært kupforsøg i Tyrkiet i 2016.

- Vores primære forventninger er, at forbundsrepublikken anerkender, at det var Feto (Tyrkiets navn for Gülens bevægelse), som stod bag kuppet. Lige som Storbritannien har gjort det.

Erdogan fremsatte opfordringen i et indlæg i avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung. Han understreger samtidig, at Tyrkiet lægger stor vægt på at udvikle handelsrelationerne til Tyskland.

Tyrkiet har under Erdogan haft en massiv økonomisk vækst. Men der har i året været mange krisetegn. Landets store udlandsgæld tog til tidligere i år, da den tyrkiske lira faldt 40 procent.

Krisen blev forværret, da præsident Donald Trump indførte sanktioner mod Tyrkiet, fordi landet tilbageholder den amerikanske præst Andrew Brunson. Brunson blev anholdt i oktober 2016 og anklaget for at støtte Gülen-bevægelsen.

Der bor omkring tre millioner mennesker med etnisk tyrkisk baggrund i Tyskland. Ifølge den tyrkiske regering har Tyskland givet asyl til påståede kupmagere.

Erdogan er fra flere sider blevet advaret mod at være for politisk, når han lørdag indvier en moské i Köln.

Tyskland og EU er afhængige af Tyrkiet i bestræbelserne på at forhindre en gentagelse af flygtningekrisen i 2015.

/ritzau/Reuters