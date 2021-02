Erdogan efter påståede henrettelser: USA støtter terrorister

Den tyrkiske præsident kritiserer USA, efter at militante kurdere angiveligt har henrettet 13 tyrkere.

En påstået henrettelse af 13 tyrkiske statsborgere har fået Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, til at lange hårdt ud efter USA.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Tyrkiet hævdede søndag, at 13 tyrkere - herunder personer fra militæret og politiet - var blevet henrettet af militante kurdere i det nordlige Irak.

Ifølge tyrkerne stod Kurdistans Arbejderparti, PKK, bag henrettelserne.

PKK betragtes af både EU, USA og Tyrkiet som en terrororganisation.

USA har samarbejdet med en anden gruppe, den kurdiske YPG-milits, som ifølge Tyrkiet har forbindelse til PKK.

Erdogan beskylder mandag USA for at være på "terroristernes" side.

- I har sagt, at I ikke støtter terrorister, men når det kommer til stykket, så er I på deres side og står bag dem, siger Erdogan i en tv-tale ifølge AFP.

USA tager i en udtalelse afstand fra de påståede henrettelser.

- Hvis det bekræftes, at PKK, en terrororganisation, har henrettet tyrkiske civile, så fordømmer vi de handlinger på det kraftigste, lyder det fra det amerikanske udenrigsministerium i en udtalelse.

Erdogan kalder ifølge Reuters den amerikanske udtalelse for "en joke".

Det er langtfra første gang, at Tyrkiet udtrykker sin utilfredshed over, at amerikanerne har samarbejdet med kurdere.

Tyrkerne har ofte kritiseret USA og YPG's samarbejde, der opstod i forbindelse med nedkæmpelsen af Islamisk Stat i det nordlige Syrien.

Kort efter Erdogans udtalelser mandag oplyser det tyrkiske indenrigsministerium, at tyrkisk politi har anholdt 718 personer på tværs af 40 byer. Personerne menes at have tilknytning til kurdiske, militante grupper.

PKK afviser at stå bag henrettelserne. Gruppen hævder, at mændene omkom, da tyrkiske styrker bombede den grotte, hvor de sad fanget.

/ritzau/