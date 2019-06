Erdogan: Egypten bør retsforfølges for Mursis død

Tyrkiets præsident mener, at Mohamed Mursi blev dræbt. Han vil have Egyptens regering retsforfulgt.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger onsdag, at Mohamed Mursi "blev dræbt og ikke døde af naturlige årsager".

Udmeldingen kommer ved et vælgermøde i den tyrkiske storby Istanbul.

Den tidligere egyptiske præsident Mohamed Mursi døde mandag, efter at han kollapsede i forbindelse med et retsmøde. Han blev 67 år.

- Mursi led på gulvet i retslokalet i 20 minutter. Myndighederne greb desværre ikke ind for at redde ham, siger Erdogan.

Erdogan, der var en af Mursis støtter, vil nu gøre alt, hvad der står i hans magt, for at sørge for, at Egyptens regering bliver retsforfulgt ved en international domstol. Det siger han onsdag i Istanbul.

Han agter at tage emnet op på G20-topmødet i Japan sidst i juni.

FN's menneskerettighedskontor meddelte tirsdag, at det ønsker, at der gennemføres en uafhængig undersøgelse af Mursis død.

Ahmed Hafez, der er talsmand for Tyrkiets udenrigsministerium, mener, at FN's udtalelser er uacceptable. Han kalder det "politiseret og umodent".

Mursi blev i 2012 for første gang i Egyptens historie udpeget som præsident ved et demokratisk valg. Han stillede op for det muslimske broderskab.

Han blev anholdt ved et militærkup i juli 2013.

Mursi blev efterfølgende dømt i to tilfælde. Han fik 20 års fængsel for at stå bag drab på demonstranter og livstid for spionage til fordel for Qatar.

Den islamistiske ekspræsident blev tirsdag begravet af sin familie ved en mindre ceremoni. Hans familie havde forinden vasket hans krop og bedt for ham, siger en af Mursis advokater.

Det skete på et hospital, der ligger tæt på det fængsel, hvor Mursi sad isoleret i seks år, og hvor hans helbred blev ringere og ringere.

I en erklæring mandag fra det nu forbudte muslimske broderskab i Egypten hed det, at Mursi havde været udsat for et "overlagt mord".

