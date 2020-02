Erdogan fremsætter ny kraftig advarsel til Syrien

Den tyrkiske leder beskylder russiske styrker for "massakre" i Idlib.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger, at Tyrkiet ikke vil tolerere flere krænkelser i Syrien.

- Hvis yderligere blot en tyrkisk soldat bliver såret i den syriske provins Idlib, så vil Tyrkiets styrker slå til mod syriske soldater alle steder, de ser dem, siger han.

Den tyrkiske leder beskylder samtidig russiske styrker for at have begået en "massakre" i Idlib.

/ritzau/AFP