Erdogan fyrer statistikchef efter omstridte inflationstal

Statistikdirektør er afskediget, efter at inflationsopgørelse blev beskyldt for både at under- og overdrive.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har fyret direktøren for landets statistikbureau, efter offentliggørelse af inflationstal, som er blevet kritiseret af både regeringen og oppositionen.

Det fremgår af den tyrkiske stats lovtidende lørdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Den afskedigede statistikchef, Said Erdal Dincer, blev tidligere i januar kritiseret, efter at en opgørelse viste en stigning i forbrugerpriserne i december på 36 procent i forhold til året før.

Oppositionen mente, at der var pyntet på tallet og hævdede, at den reelle stigning i leveomkostningerne for den tyrkiske befolkning var mindst dobbelt så høj.

Omvendt kritiserede Erdogan angiveligt statistikmyndigheden for at offentliggøre data, som ifølge præsidenten overdriver Tyrkiets økonomiske problemer.

Inflationstallet for december er det højeste siden 2002.

I løbet af 2021 blev det løbende dyrere at være borger i Tyrkiet. Landets valuta, liraen, mistede tæt på halvdelen af sin værdi over for dollar, og det gjorde især importerede varer meget dyrere.

Blandt andet steg fødevarepriserne med omkring 40 procent sidste år.

Det normale modtræk er at hæve renterne. Højere renter kan dæmpe den økonomiske aktivitet og holde priserne i ro.

Men centralbanken i Tyrkiet har ad flere omgange sat renten ned. Angiveligt på opfordring fra præsident Erdogan.

Økonomer har ifølge nyhedsbureauet Reuters betegnet rentenedsættelserne i Tyrkiet som direkte "uansvarlige".

I USA og mange andre lande bliver der til sammenligning lagt op til renteforhøjelser, fordi inflationen, der udregnes på baggrund af forbrugerpriserne, er stigende. Dog overhovedet ikke i samme omfang som i Tyrkiet.

Erdogan har fastholdt, at han vil holde renterne på et lavt niveau. Siden 2019 har han tre gange fjernet den siddende direktør for centralbanken.

Alle tre modsatte sig Erdogans ønske om lave renter, har nyhedsbureauet AFP tidligere skrevet.

Som ny direktør for statistikbureauet har Erdogan udpeget Erhan Cetinkaya, der kommer fra en stilling som næstformand for Tyrkiets finanstilsyn.

/ritzau/