Erdogan gentager krav under samtaler med Sverige og Finland

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har lørdag både haft den svenske statsminister og den finske præsident i røret.

Det oplyser det tyrkiske præsidentkontor.

I samtalerne har Erdogan igen udtrykt sine betænkeligheder ved at lade Sverige og Finland blive en del af forsvarsalliancen Nato.

Sverige og Finland søgte formelt om Nato-medlemskab onsdag i denne uge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indtil videre har Erdogan sagt, at han "ikke vil sige ja" til at lukke de to lande ind i alliancen. Det skyldes, at de har afvist at udlevere en række personer, som af Tyrkiet beskyldes for at være terrorister.

I et telefonopkald med Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, gentager Erdogan lørdag sin skepsis. Det oplyser det tyrkiske præsidentkontor.

- Sveriges politiske, økonomiske og våbenmæssige støtte til terrorgrupper skal stoppe, lød det fra Erdogan til Magdalena Andersson.

Han sagde samtidig, at han forlanger at se "konkret og seriøs handling".

Erdogan talte lørdag også med den finske præsident, Sauli Niinistö.

Niinistö skriver efterfølgende på Twitter:

- Jeg meddelte, at som Nato-allierede vil Finland og Tyrkiet forpligte sig på hinandens sikkerhed, og vores forhold vil vokse sig stærkere.

- Finland fordømmer terrorisme i alle afskygninger. Tæt dialog fortsætter.

Tyrkiet vil have udleveret personer, der har forbindelse til Det Kurdiske Arbejderparti (PKK) eller den muslimske lærde Fethullah Gülen.

Gülen og hans tilhængere er under anklage for at have stået bag et fejlslagent kup mod præsident Recep Tayyip Erdogan i 2016.

/ritzau/AFP