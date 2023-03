Erdogan giver grønt lys til at få Finland med i Nato

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har givet grønt lys til at få Finland med i den vestlige forsvarsalliance Nato.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Præsidenten siger på et pressemøde fredag, at der sættes gang i processen med at få godkendt den finske ansøgning.

Han håber, at det kan falde på plads, inden Tyrkiet afholder præsident- og parlamentsvalg om cirka to måneder - den 14. maj.

Erdogan har fredag haft besøg af Finlands præsident, Sauli Niinistö, i Tyrkiets hovedstad, Ankara. De to har fredag holdt et fælles pressemøde.

- Det her er helt sikkert rigtig vigtigt for Finland, siger Niinistö.

Finland og Sverige ansøgte i maj sidste år om at blive en del af Nato. Årsagen var særligt den igangværende krig i Ukraine.

Ungarn og Tyrkiet er de eneste af de 30 Nato-lande, der mangler at ratificere aftalen om Sverige og Finland som nye Nato-medlemmer.

Tyrkiet har fortsat ikke givet grønt lys til at optage Sverige i Nato.

Tyrkiet mener blandt andet, at Sverige ikke gør nok for at slå ned på tilhængere af det kurdiske arbejderparti PKK.

Derfor afhænger Tyrkiets svar til Sverige af, om svenskerne opfylder en række krav, som Tyrkiet har stillet. Det siger Erdogan fredag.

Tyrkiet vil blandt andet have udleveret 120 personer fra Sverige.

/ritzau/